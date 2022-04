Vlaams Belang start petitie voor referendum fusie

Deze week werden de fusieplannen tussen Beveren en Kruibeke bekendgemaakt. “We kanten ons niet per definitie tegen elk plan in die richting, maar betreuren wel elk gebrek aan inspraak”, zeggen afdelingsvoorzitters Jamie Kerremans (Beveren) en Sheila Cheung (Kruibeke). “En dus stelt zich de vraag of er bij de bevolking wel voldoende draagvlak is voor een dergelijke fusie. Wij betwijfelen sterk of het draagvlak in beide gemeenten voldoende groot is en het is waarschijnlijk ook daarom dat de meerderheden in beide gemeenten het niet aandurven om die inspraak aan de bevolking te bieden.”