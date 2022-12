VK Palamos viert zijn 50-jarig bestaan: “Idee voor deze club is ontstaan onder de Spaanse zon”

BeverenIn het kasteel Cortewalle in Beveren is het 50-jarig bestaan gevierd van VK Palamos. In 1972 trokken enkele vrienden samen op verlof naar Palamos aan de Spaanse Costa Brava. Daar werd de beslissing bezegeld om bij terugkeer een eigen nieuwe voetbalploeg op te starten...

De stichtingsvergadering vond plaats in café ‘Balanske met Erik Meul (de eerste voorzitter), Luk De Wreede (de 2de voorzitter), Guido Onghena, Pol Van Moere en Louis Weyn. De Vriendenkring Palamos bestaat nu 50 jaar en dat is toch wel een unieke prestatie in het liefhebbersvoetbal.

Drie actieve ploegen

VK Palamos startte op 30 augustus 1972 in het verbond Walivo, in tweede afdeling, en speelde al kampioen in het tweede seizoen. Na tien jaar Walivo (waarvan 8 in eerste afdeling) stapte de ploeg over naar een ander verbond; Het Land van Beveren. Daar werd in tweede afdeling gestart en ook hier speelde de club meteen kampioen. Met de jongerenploeg staat VK Palamos momenteel in de eerste reeks. Sinds 1993 heeft VK Palamos ook een veteranenploeg die nog altijd aangroeit met de ouder wordende jongeren.

VK Palamos is ook indoor actief. Op 30 mei 1976 speelde Palamos een wedstrijd ter gelegenheid van de opening van de sporthal van Beveren. De zaalvoetbalploeg ZVK Palamos speelt vandaag in de derde reeks. De club telt dus 3 actieve voetbalploegen.

Volledig scherm © Kristof Pieters

Feestje bouwen

Feesten doen ze ook graag bij de club. Bij de viering van 20 jaar VK Palamos werd in 1992 een wedstrijd georganiseerd tegen FC De Kampioenen ten voordele van de vzw Hof ter Welle. “Er waren ongeveer 1.500 toeschouwers aanwezig: een hoogtepunt in de geschiedenis van de club”, blikt huidig voorzitter Walter De Maeyer terug. “Er werden de voorbije jaren ook heel wat etentjes, uitstappen, gastronomische weekends en zelfs reisjes naar Engeland, Frankrijk en Duitsland georganiseerd. En niet e vergeten: om de 5 jaar gaan we ook op weekend naar Palamos aan de Costa Brava waar de roots van onze club liggen. Met deze traditie zijn we gestart in 2007 naar aanleiding van ons 35-jarig bestaan. Dit jaar zijn we er eveneens geweest.”

Meer dan voetbal

En uiteraard werd nu ook het 50-jarig bestaan nu uitgebreid gevierd. Naast een ontvangst in het kasteel Cortewalle schoven 130 leden en oud-leden de voeten onder tafel voor een avondfeest in zaal l ’Amuse. “Palamos is dan ook altijd meer geweest dan enkel een aantal gasten die samen voetbal speelden of spelen”, benadrukt de voorzitter. “50 jaar blijven bestaan als club is enkel mogelijk door het engagement van vele leden en de vriendschappelijke en warme sfeer die er altijd is geweest.”

