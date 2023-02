Vingerafdruk nodig om container op te halen bij MPET-terminal

Beveren Reizende zadenbib in samentuin Puithoek

Gratis plantenzaden voor een grotere diversiteit in je tuin of op je balkon? Dan ben je zondagvoormiddag 5 februari welkom van 9.30 tot 12.30 uur in de samentuin Puithoek aan de Kruibekesteenweg in Beveren.

4 februari