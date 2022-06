Vijftigjaren uit Boerenkrijggemeente rond de feesttafel

Melsele Nieuwe planning voor werken N70 na half jaar stilstand door PFOS-vervuiling: aannemer gaat in augustus terug van start

De werken aan de Grote Baan (N70) in Melsele gaan in augustus terug van start. Voor het bouwverlof zullen er wel al enkele kleinere werken gebeuren. De werf lag uiteindelijk een jaar stil door een PFOS-vervuiling in de bodem. De aannemer gaat nu proberen zoveel mogelijk de vertraging in te halen.

17 juni