Vijf leden van drugsbende gevat bij inval in loods: “Vuurwapen, munitie en cash geld in beslag genomen”

De douane kon deze maand al verschillende grote ladingen cocaïne onderscheppen. In totaal werd al meer dan 11 ton coke in beslag genomen. In een lopend dossier van de FGP Antwerpen was er ook een lading van 2,4 ton cocaïne bij bestemd voor een loods langs de Kieldrechtsebaan in Verrebroek. Vorige week maandag viel de politie binnen in de loods. “Er werden vijf verdachten tussen 29 en 46 jaar gearresteerd”, zegt Kato Belmans, woordvoerster van het parket Antwerpen. “Er werden zes voertuigen, twee motoren, verschillende cryptofoons, een vuurwapen, munitie en 16.000 euro cash in beslag genomen.”