Vierde platen- en cd-beurs in OC Ermenrike

Infrabel sluit spoorweg­over­gang in Beekmolen­straat definitief af: “Maar alterna­tief is slechts helft zo breed”

Infrabel heeft zoals aangekondigd de spoorwegovergang in de Beekmolenstraat-Spoorweglaan in Melsele definitief afgesloten met betonblokken. Het verkeer wordt nu omgeleid naar de overweg in de Appelstraat waar een nieuwe parallelweg werd aangelegd. De gemeente is niet echt overtuigd dat het om een verbetering gaat. De overweg is er immers maar half zo breed en het verkeer kan er maar moeilijk kruisen. Dinsdag was er al een eerste aanrijding met de slagboom.