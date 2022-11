Vier minderjarigen opgepakt na straatovervallen: “Daders worden jonger en gepleegde feiten zwaarder”

Kruibeke/Haasdonk Buurtco­mité verzet zich tegen bouw twee nieuwe windmolens: “Het is nu al disco in onze living door strobo­scoop­ef­fect van de wieken”

Bewoners van de Perstraat uit Haasdonk en de Lange Heihoekstraat in Kruibeke hebben een petitie gehouden tegen de bouw van twee nieuwe windmolens langs de E17. “Er staan er nu al negen op een traject van amper drie kilometer. Vooral de slagschaduw veroorzaakt veel hinder. Bij laagstaande zon moeten we de rolluiken laten zakken omdat we anders gek worden van het stroboscoopeffect.”

16 november