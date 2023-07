Vier kandidaten doen gooi naar lintje dorpsburgemeester

Rode Kruis Beveren houdt geslaagde evacuatie­oe­fe­ning in Freethiel­sta­di­on

Een 25-tal vrijwilligers van het Rode Kruis Beveren heeft woensdagavond deelgenomen aan een oefening in het Freethielstadion. De bedoeling was het inoefenen en aanscherpen van onze expertise in evacuatietechnieken.