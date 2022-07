Vier dagen ‘propere’ feesten in Beveren: “Geen plastic wegwerpbekers en toiletten zijn overal gratis”

Bazel BARAàBAZ trekt na twee corona-edi­ties terug alle registers open: “Muzikaal en culinair genieten in een uniek decor”

Na twee ‘kleinere’ edities in 2020 en 2021 is het deze zomer terug volle petrol bij de zomerbar BARAàBAZ. “Of je nu komt om te kuieren of te kletsen, te schuren of te plamuren, te drinken of te dineren: er zal voor ieder zijne meug iets zijn!”, klinkt het bij de organisatoren. Wie er bij wil zijn met Raymond Van Het Groenewoud, BLUAI of Borokov Borokov of mee aan tafel wil schuiven met de winnaars van Grillmasters, boekt best zo snel mogelijk zijn tickets.

13 juli