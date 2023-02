Vier bestuurders testen positief bij alcoholcontroles in zone Waasland-Noord

De controles vonden plaats tussen 16 en 24 uur aan de Kreek in Kieldrecht, in de Kluizendijkstraat in Sint-Gillis-Waas en op de Heirweg in Stekene. In totaal werden er 172 bestuurders gecontroleerd op alcohol. Vier bestuurders bleken positief. Van drie werd het rijbewijs enkele uren ingetrokken, een vierde mocht het meteen inleveren voor 15 dagen. Er werd ook nog een proces-verbaal opgesteld voor een auto die niet was ingeschreven.