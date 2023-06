Video toont laatste gelukkige momenten van verongelukte Romy (26) in Australië: “Dankbaar dat ik dit leven mag leiden”

De 26-jarige rugzaktoeriste Romy Styleman uit het Oost-Vlaamse Kieldrecht liet afgelopen vrijdag het leven in Australië na een ongelukkige val met een scooter. Een filmpje dat de jonge vrouw deelde op Instagram ter gelegenheid van haar verjaardag vorige week toont hoe gelukkig ze was tijdens haar avonturen aan de andere kant van de wereld.

“Het eiland waar ze vertoefde, omschreef ze zelf als het aards paradijs. Het is een beetje een troostende gedachte ondanks ons immens verdriet”, getuigde haar vader Mario afgelopen weekend aan onze krant. Zijn woorden blijken uit het filmpje dat Romy deelde ter gelegenheid van haar 26ste verjaardag die ze vorige week maandag vierde.

Genieten van een zonsondergang, een diepe duik nemen aan een waterval of dansend op tafel: de beelden tonen hoe Romy in Australië met volle teugen genoot van het leven. “Ze was er álle dagen gelukkig. Hoeveel mensen zijn er die dat kunnen zeggen”, reageert haar vader.

Elke dag word ik een betere versie van mezelf, doe ik dingen die ik wil en waar ik van hou en maak ik het beste van dit leven. Romy Styleman

Oprecht gelukkig

Romy schreef zelf ook een mooie boodschap bij het filmpje. “Je 26e verjaardag vieren aan de andere kant van de wereld voelt vreemd. Aan de ene kant mis ik mijn familie en vrienden. Ik zou willen dat ze hier vandaag waren. Maar aan de andere kant maakt het me dankbaar dat ik dit leven mag leiden. Omringd te zijn door nieuwe vrienden die je leven in zo’n korte tijd hebben beïnvloed. Er zijn niet genoeg woorden om te beschrijven hoe oprecht gelukkig ik vandaag ben. Elke dag word ik een betere versie van mezelf, doe ik dingen die ik wil en waar ik van hou en maak ik het beste van dit leven. Dit zal er een zijn die ik nooit zal vergeten. Ik tegen mezelf: gelukkige 26e verjaardag Rooms, you got this.”

Sporthal van Kieldrecht

De familie van Romy doet er intussen alles aan om haar een gepast afscheid te geven in Kieldrecht. “Voor de repatriëring kunnen we op de hulp van de gemeentelijke diensten rekenen. Al zal die wellicht nog minstens twee weken in beslag nemen. We willen de uitvaart graag laten plaatsvinden in de sporthal van Kieldrecht omdat ze daar als lid en jeugdtrainster van turnclub Gymno heel wat mooie momenten heeft beleefd”, legt haar vader uit. Dat de jonge vrouw enorm geliefd was, blijkt uit de ontelbare reacties van vrienden en kennissen die de voorbije dagen al hun steun en medeleven betuigden aan haar nabestaanden.

De familie doet een oproep naar mensen die beschikken over foto’s, filmpjes of andere voorwerpen die herinneren aan Romy. Zij kunnen contact opnemen met Charis Boel via het mail-adres boelcharis@hotmail.com.

