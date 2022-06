Verzet tegen plannen voor technofestival in Doel groeit

DoelEr komen meer bezwaren tegenover de komst van een technofestival in Doel . Vorige week maakten bewoners en verenigingen uit Doel dit nog eens duidelijk in een brief aan het gemeentebestuur. Doel 2020 wil het festival desnoods laten verbieden met een gerechtelijke tussenkomst.

Voor het gloednieuwe elektronisch muziekfestival slaan twee bekende festivalpromotoren de handen in elkaar. Het zal plaatsvinden in de straten van Doel op zaterdag 17 en zondag 18 september. Het college gaf positief advies nadat er op een bewonersvergadering geen noemenswaardige bezwaren waren geuit. Het actiecomité Doel 2020 vindt een technofestival echter niet op zijn plaats in Doel en mobiliseerde intussen een meerderheid van de bewoners maar ook booteigenaars uit de jachthaven en enkele verenigingen.

Geen camping

Op de gemeenteraad vroeg Jan Creve namens de partij Beveren 2020 en het actiecomité Doel 2020 naar een stand van zaken. Volgens burgemeester Marc Van de Vijver en schepen Laura Staut zijn de bezwaren voorbarig. De organisatie moet immers nog een plan in detail uitwerken. Het college besliste wel dat er geen camping zal worden toegestaan. Die was normaal voorzien voor 1.200 festivalgangers. Creve vraagt zich af of het dan wel veilig is dat duizenden festivalgangers ‘s nacht huiswaarts keren. “Openbaar vervoer is hier immers niet. Bovendien dreigt met voorziene parkeergelegenheid voor 1.500 auto’s langs de Engelse Steenweg, de enige toegangsweg naar Doel, een echte mobiliteitsknoop gedurende het ganse weekeinde. Nu al kan de politie Waaslandzone-Noord met moeite instaan voor de veiligheid tijdens drukke weekends.”

Imagoschade

Schepen Staut ziet echter geen verschil met de Scheldewijding en Doelse Feesten. “Die lokken meer volk. Bovendien sluiten we het dorp niet af. De toegang blijft verzekerd. De festivalzone is goed afgebakend.” Voor Creve vrezen de bewoners echter ook imagoschade. “Door Doel op deze manier als ‘feestplek’ te lanceren in plaats van als historisch waardevol dorp dreigt opnieuw een toename van ongenode nachtelijke gasten en toenemend vandalisme. Dit is een technofestival van en voor buitenstaanders. Men is bovendien enkel geïnteresseerd in het decor van graffiti en de gevandaliseerde gevels van het dorp . Densood laten we het event verbieden met een gerechtelijke tussenkomst.”

