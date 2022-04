Verzamelaar David brengt zijn collectie in dialoog met hedendaagse kunstenaars

David Eeckhaoudt, bekend als zaakvoerder van Barbershop in Beveren, is een gepassioneerd verzamelaar van abstracte kunst. “Ik heb in het bijzonder en voorliefde voor de groep ‘Art Abstrait’”, legt hij uit. “Ik liep al een tijdje rond met het idee om een selectie uit mijn verzameling eens tentoon te stellen maar ik wou dit wel combineren met werk van enkele hedendaagse kunstenaars. We hebben alles bewust gemengd opgesteld om de werken zoveel mogelijk met elkaar in dialoog te laten gaan. Het is aan de bezoeker om te ontdekken of het gaat om een werk uit de jaren zestig of zeventig of een hedendaags.” Alle werken, zowel de hedendaagse als die uit de privéverzamelaar, worden ook te koop aangeboden. De tentoonstelling is vrijdag, zaterdag en zondag gratis te bezoeken van 11 tot 18 uur.