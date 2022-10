Verrebroekstraat krijgt nieuw wegdek en vrijliggend fietspad: geen verkeer meer mogelijk vanaf januari

Kruibeke AWV plaatst afsluiting rond snelwegpar­king: “Beter laat dan nooit maar vluchtelin­gen­pro­ble­ma­tiek is wel verdwenen”

Vijf jaar nadat de vraag werd gesteld, is een aannemer gestart met het plaatsen van een afsluiting rond de snelwegparking langs de E17 in Kruibeke. Ook het sluipverkeer via de dienstwegen wordt een halt toegeroepen met een poort. Wim Pieteraerens, korpschef van de politiezone Kruibeke-Temse, is tevreden met de ingreep, maar geeft wel toe dat deze rijkelijk laat komt. “De vluchtelingenproblematiek is momenteel immers verdwenen.”

