Vernieuwd OC Ermenrike heropent de deuren: “Na twintig jaar intensief gebruik was er nood aan opknapbeurt én uitbreiding”

KieldrechtNa een jaar van verbouwingswerken kan het verenigingsleven van Kieldrecht terug zijn intrek nemen in OC Ermenrike. Er werd 1,85 miljoen euro geïnvesteerd in de ‘cultuurtempel van de polder’. Het is een infrastructuur waar veel andere én grotere gemeenten allen maar van kunnen dromen maar volgens burgemeester Marc Van de Vijver heeft Ermenrike een bovenregionale functie die dit verantwoordt.

Kieldrecht telt ‘slechts’ 4.000 inwoners maar heeft sinds 1 september 2000 wel een eigen schouwburg met een tribune van 187 zitjes en ruimte voor 130 extra stoelen. Ermenrike is na Ter Vesten dan ook het grootste culturele ontmoetingscentrum op Bevers grondgebied. Na meer dan twintig jaar intensief gebruik was de infrastructuur echter wel aan een opknapbeurt toe en drong zich vooral ook een uitbreiding op.

Moeilijk dossier

De beslissing werd genomen in 2016 na de verkoop van het feestzalencomplex Sint-Michiel aan de huisvestingsmaatschappij. Hierdoor dreigde plots een tekort aan zalen voor festiviteiten van verenigingen. De gemeente besloot daarom een nieuwbouw te plaatsen naast de bestaande foyer van Ermenrike.

Dat de opening pas zeven jaar later zou volgen, had echter niemand gedacht. “Het is een moeilijk dossier geweest”, geeft schepen van cultuur Ingeborg De Meulemeester (N-VA) toe. “We hebben de ontwerper na twee jaar aan de deur gezet omdat hij nog altijd niks op papier had gezet. Zo ging veel kostbare tijd verloren. Het was de toenmalige architecte van de gemeente die uiteindelijk zelf redding bracht met een eigen ontwerp.”

Airco in bib

De werken gingen na het bouwverlof van 2021 van start. “Eerst werd de bib aangepakt omdat we de sluiting zo kort mogelijk wilden houden. De boekenschuif deed gouden zaken in deze periode.” De bib heropende al deze zomer en het personeel is erg tevreden. “De airco heeft haar nut al bewezen”, klinkt het. “Door de grote glaspartijen was het vroeger soms onhoudbaar warm. Dat was jammer want dit bibfiliaal is altijd meer geweest dan een plek om boeken te ontlenen. Het is ook een ontmoetingsruimte, onder meer voor de bewoners van het aanpalende woonzorgcentrum. Sommige staan hier al aan de deur te wachten voor opening om hun krantje te komen lezen.”

Multifunctionele foyer

De belangrijkste ingreep in het gebouw is echter de uitbreiding van de foyer. “Vroeger was het behelpen met een bar in de gang maar nu is er een volwaardige foyer om publiek na voorstellingen optimaal te ontvangen”, legt De Meulemeester uit. “Ook de toegang naar de theaterzaal werd aangepast en uitgebreid met een vestiaire en een balie. Door te werken met inschuifbare wanden is alles echter multifunctioneel te gebruiken. Er zijn geluiddempende panelen geplaatst zodat er geen hinder is van lawaai vanuit de foyer als er voorstellingen zijn in de schouwburg. De zaal grenst aan een nieuwe leskeuken, daar was grote vraag naar bij verenigingen. Die kan niet alleen gebruikt worden voor lessen maar ook bij festiviteiten. Verder zijn er ook nog een aantal bergingsruimten bijbebouwd om materiaal te stockeren, onder meer instrumenten van de harmonie en fanfare.”

Puzzelwerk

Kris Deckers, voorzitter van de plaatselijke cultuurraad, is tevreden met de nieuwe infrastructuur. “Het blijft niettemin puzzelen om alle verenigingen een plekje te geven”, geeft hij toe. “Voorlopig mogen we echter ook nog feestzaal Sint-Michiel gebruiken zolang er geen bouwplannen zijn voor sociale woningen.”

De oppositie in de gemeenteraad maakte vorige week nog de bedenking dat een mogelijke fusiegemeente nog flink wat zal moeten investeren om dergelijke culturele infrastructuur te voorzien in nieuwe deelgemeenten als Kruibeke. Volgens burgemeester Marc Van de Vijver is hiermee wel bewezen dat Beveren zijn deelgemeenten niet stiefmoederlijk behandelt. “Kieldrecht heeft altijd al een sterk verenigingsleven gehad maar deze infrastructuur heeft ook een bovenlokale functie voor het hele noorden boven de expresweg.”

