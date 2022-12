Vermiste Josef (34) lag al in anoniem graf in Nederland: “Geïdentificeerd na ultieme oproep van politie”

BeverenEen laatste poging van de Nederlandse politie om achter de identiteit te komen van een overleden man heeft geleid tot de oplossing van een verdwijningszaak in Beveren. De 34-jarige Josef Amankwaah werd begin november als vermist opgegeven door zijn ex-partner. Wat familie en vrienden echter niet wisten was dat Josef al een maand eerder om het leven was gekomen in Amsterdam. Omdat hij echter geen identiteitspapieren bij zich had, werd hij begraven in een anoniem graf.