Verkeerschaos op omleidingsroute in Melsele door zwaar ongeval op E34

Spaargids.be Tot 120 euro per jaar: dit zieken­fonds betaalt het meeste terug voor de schooluit­stap­pen van je kind

Het nieuwe schooljaar is gestart. Straks volgen de eerste schoolrekeningen. In de kosten voor inschrijving, schoolboeken en ander didactisch materiaal komt het ziekenfonds niet tussen. Voor schooluitstappen of -reizen vaak wel. Het bedrag varieert per ziekenfonds en bij sommige mutualiteiten zelfs per afdeling. Hoeveel betaalt jouw ziekenfonds terug als uw kinderen een schooluitstap maken? Spaargids.be zoekt het uit.

5 september