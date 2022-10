Verenigingen blazen Boerenkrijgherdenking nieuw leven in: “Straatverlichting uit en kaarsen voor de ramen”

HaasdonkOp zaterdag 15 oktober herdenkt Haasdonk de Boerenkrijg. Enkele verenigingen blazen deze traditie nieuw leven in nadat deze een tiental jaar geleden een stille dood was gestorven. In het dorp gaat de straatverlichting uit en zullen er enkel nog kaarsen branden. Dat herinnert aan de nacht van 18 oktober 1798 toen alle inwoners van Haasdonk hun woningen en dorpels moesten verlichten van de Franse bezetter.

Haasdonk is nu een deelgemeente van Beveren maar op het einde van de 18e eeuw was het bij de Franse Hervormingen aangeduid als hoofdplaats van een bestuurlijk kanton dat behoorde tot het departement van de Schelde. In 1798 besloot men dat de jongens van 20 tot 25 jaar onder de wapens moesten. Hierdoor ontstond er oproer in Haasdonk en ontstond de zogenaamde Boerenkrijg. Als controle- en veiligheidsmaatregel verplichtte de bezetter de inwoners hun woningen en dorpels te verlichten met kaarsen. Zo kon men zien wie wel of niet thuis was.

Traditie nieuw leven inblazen

Volledig scherm Een tiental jaar geleden vond in Haasdonk voor de laatste keer een Boerenkrijgherdenking plaats. © Luc de Potter

Deze gebeurtenis werd vroeger jaarlijks herdacht in Haasdonk maar het stierf jaren geleden een stille dood. Een aantal inwoners en verenigingen staken nu de koppen bij elkaar om de traditie nieuw leven in te blazen. “Het idee leefde al enkele jaren maar corona stak er tot nog toe een stokje voor”, vertelt Caroline Boel. “Het zijn nu vooral jonge mensen die dit stukje geschiedenis terug in de kijker willen zetten. Dit jaar is een try-out en we hopen dat zoveel mogelijk mensen willen deelnemen. Alles staat of valt natuurlijk met de inwoners zelf. De straatverlichting gaat alleszins uit en we hopen dat heel Haasdonk in een feeëriek kaarslicht zal baden.”

Veel medewerking

Naast het feestcomité Haasdonk sprongen ook FERM, KLJ Haasdonk, Koninklijke fanfare Sint-Cecilia, Toneelkring Tassijns en tal van andere vrijwilligers mee op de kar. Marc Polet, actief bij de plaatselijke cultuurraad, is één van de medewerkers. Hij is blij dat de herdenking nieuw leven wordt ingeblazen en dat jonge mensen hiervoor het initiatief namen. “Het is alleszins de bedoeling dat we vanaf nu opnieuw een jaarlijkse Boerenkrijgherdenking gaan krijgen. Volgend jaar herdenken we 225 jaar Boerenkrijg en plannen we iets groter.”

Volledig scherm Marc Polet © Kristof Pieters

225 jaar Boerenkrijg

Caroline wil al een tipje van de sluier lichten. “We denken onder meer aan een wandeling met podcast waarbij de toneelvereniging Tassijns op verschillende locaties evocaties gaat opvoeren. Dit jaar kozen we nog voor een light-editie omdat we terug de bevolking moeten warm maken. Bij deze doen we dus nog eens een warme oproep om zeker een kaars te branden.”

Praktisch

De herdenking start zaterdag om 19 uur aan het Tassijnskruis op de hoek van de Jagersdreef en Tassijnslaan. Op die plek werd in 1799 de verzetsheld Jan Baptiste Tassijns geëxecuteerd. Vandaar zal gezamenlijk gewandeld worden naar het dorpsplein van Haasdonk. Daar wordt de straatverlichting gedoofd en zullen er dus enkel nog kaarsen branden. Om 20 uur volgt nog een optreden van de fanfare St-Cecilia die Boerenkrijgliederen zal spelen.

Volledig scherm © Luc de Potter

Volledig scherm © Luc de Potter

Volledig scherm © Luc de Potter

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.