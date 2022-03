Verdachte van gewapende overval op nachtwinkel in Vrasenestraat gevat

Beveren Levensloop Beveren pakt voor zevende editie opnieuw uit met 24-uren marathon: “Zelfs in moeilijke tijden bleef de vlam branden”

De kop is eraf. In CC Ter Vesten is de kick-off gegeven van de nieuwe editie van Levensloop Beveren. Het wordt opnieuw een XL-editie die 24 uur in beslag zal nemen. Afspraak op 15 en 16 oktober op en rond de atletiekpiste.

17 maart