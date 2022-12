Verbod op afschieten van feestvuurwerk blijft gehandhaafd

Kruibeke Wie wordt de volgende burgemees­ter van Kruibeke? De mogelijke scenario’s gewikt en gewogen

De coalitie van N-VA en CD&V in Kruibeke was eigenlijk al van bij de start vier jaar geleden een wankele constructie. Door de terugkeer van Catherine Hermans naar haar oude stal bij fractie D.E.N.E.R.T. hebben de twee partijen nu de facto geen meerderheid meer. Door een nieuw decreet dat vorig jaar in voege trad, kan er met een motie van wantrouwen een machtswissel plaatsvinden. We zetten de verschillende scenario’s even voor u op een rijtje.

30 november