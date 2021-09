“Veljkovic moest als spijtoptant zwijgen tegen derden”

Mechelen/Beveren/BrusselHet Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) heeft in de matchfixingzaak rond de wedstrijd KV Mechelen-Waasland-Beveren van maart 2018 geen rekening gehouden met de spijtoptantenregeling die voetbalmakelaar Dejan Veljkovic had afgesloten met het federaal parket. Die regeling verhinderde hem immers om enige verklaring af te leggen, waardoor hij zich niet volledig heeft kunnen verdedigen. Daarnaast nam de verdediging de tuchtprocedure voor de geschillencommissie en het BAS onder vuur.

Het BAS had de makelaar een schorsing van tien jaar opgelegd maar Veljkovic heeft, samen met makelaar Walter Mortelmans en de Mechelse ex-bestuurders Olivier Somers, Stefaan Vanroy, Thierry Steemans en Johan Timmermans een annulatieberoep ingediend tegen dat vonnis. De verdediging van Veljkovic pleitte vrijdag voor de Brusselse rechtbank.

Centraal in het pleidooi stond de rol van spijtoptant die de beruchte makelaar had. Daardoor werd zijn verdediging voor het BAS beknot, menen zijn advocaten. “Als spijtoptant was onze cliënt gedwongen om te zwijgen tegen derden”, klonk het. “De wet voorziet ook dat, zolang die spijtoptantenregeling niet bekrachtigd is door een strafrechter, de verklaringen niet mogen gebruikt worden. De federaal procureur heeft ook geen enkel document over onze cliënt overgemaakt aan de bondsprocureur, en heeft ook duidelijk gezegd dat wij geen enkel stuk uit het strafdossier mochten halen om te gebruiken voor zijn verdediging.”

Algemene clausule

Al die argumenten zijn voorgelegd aan het BAS maar dat heeft er niet op geantwoord, aldus de advocaten van de voetbalmakelaar. Die voeren ook aan dat Veljkovic nooit voor het BAS had mogen verschijnen. “In het document waarmee hij zich als makelaar registreerde, stond een clausule die voorschreef dat alle geschillen met de KBVB zouden voorgelegd worden aan het BAS”, klonk het. “Maar dat was een heel algemene clausule en het Brusselse hof van beroep heeft al geoordeeld dat een dergelijke algemene clausule onvoldoende is om te spreken van een geldige arbitrage-overeenkomst.” Het proces gaat volgende week donderdag verder met de pleidooien van de KBVB.

Volledig scherm Olivier Somers en Stefaan Vanroy © Photonews

Daarnaast richtten de betrokkenen hun pijlen op de tuchtprocedure voor de Geschillencommissie van de voetbalbond en het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) in de matchfixingzaak rond de wedstrijd KV Mechelen- Waasland-Beveren van maart 2018. “Die procedure had tenminste moeten wachten op het einde van het strafrechtelijk onderzoek”, klonk het voor de rechtbank. “Zolang er een strafrechtelijk onderzoek loopt, kan er geen uitspraak gedaan worden. Hier was en is een strafrechtelijk onderzoek bezig en de kans op tegenstrijdige uitspraken is reëel.” Volgens de verdediging waren er nog wel enkele procedurele problemen. “Het tuchtdossier éénzijdig samengesteld door de vervolgende partij en hebben onze cliënten niet de kans gekregen elementen voor hun verdediging aan te brengen omdat zij geen toegang hebben tot het strafdossier.”

Geen controle op rechtmatigheid

Het Bondsparket van de KBVB had immers van het federaal parket een selectie van stukken uit het strafdossier gekregen, onder meer transcripties van afgeluisterde telefoongesprekken. “Maar het is onduidelijk hoe die selectie gebeurd is, en wat erger is, we hebben de rechtmatigheid en regelmatigheid van die stukken uit het strafdossier niet kunnen beoordelen”, ging de advocate verder. “We hebben die gesprekken ook niet kunnen nuanceren of in hun context plaatsen.”

Het BAS heeft in zijn vonnis ook niet geantwoord op heel wat argumenten die de verdediging van de verschillende betrokkenen had aangevoerd, en heeft geen eigen onderzoek gevoerd naar de feiten, aldus nog meester Vandenkerkhof. De advocaten van Olivier Somers en Thierry Steemans pleitten in dezelfde zin. “De zitting van het BAS had ook achter gesloten deuren moeten plaatsvinden, zoals het reglement voorschrijft, en niet in aanwezigheid van de pers”, zei meester Peter Roosens, advocaat van Olivier Somers. “Bondsprocureur Kris Wagner had ook niet op die zitting mogen aanwezig zijn, hij was minder dan zes maanden eerder nog actief als arbiter bij het BAS.”