Veertig jongeren volgen opleiding ‘Eerste Hulp Bij Fuiven’

De opleiding EHBI is een initiatief van de gemeente Beveren, in samenwerking met de politiezone WANO, Drugpunt-Waas en de Centra Geestelijke Gezondheidszorg. Het gaat om een pilootproject voor de regio. Bedoeling is om de EHBF-opleiding twee keer per jaar te organiseren. In navolging van Beveren zullen ook de andere Wase gemeenten deze opleiding aanbieden aan de plaatselijke jeugdige organisatoren. De cursus wordt aangevuld met praktische tips en een opleiding over EHBDu (Eerste Hulp Bij Drank- en drugsincidenten tijdens het Uitgaan).