Vanochtend bewolking in Beveren

Corona­slacht­of­fers herdacht met 1.000 handafdruk­ken in baksteen: “Iedereen is op de één of andere manier wel getroffen geweest”

Maandag is het exact drie jaar geleden dat ons land op slot ging door de uitbraak van COVID-19. In totaal vielen er 30.000 doden. In Kruibeke werd zondag voor de slachtoffers een bijzonder herdenkingsmonument onthuld. Kunstenares Clara Spilliaert liet hiervoor duizend inwoners een handafdruk maken in baksteen.