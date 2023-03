Vanochtend bewolking in Beveren

“Snelheids­li­miet wordt verhoogd, meer ruimte en geen omleidin­gen”: Oosterweel­wer­ken naderen eindfase op Linker­schel­de­oe­ver

Het verkeer van en naar Antwerpen via de E17 zal binnenkort een pak vlotter verlopen. In mei wordt namelijk het eerste deel van het knooppunt Antwerpen-West opengesteld. Voor de weggebruiker verandert er heel wat. We zetten alle veranderingen voor u op een rijtje.