Vanaf nu kan men voorintekenen op jubileumboek over zestig jaar Aardbeifeesten

Reeds in de vijftiger jaren van vorige eeuw besefte pastoor Ivens dat de aardbei een dorp kan verenigen. Hij organiseerde enkele jaren een historische stoet met een voornamelijk godsdienstig karakter. In 1963, onder impuls van fanfare De Kunstliefde, Turnkring Jong Waasland en FC Svelta, groeiden de Aardbeifeesten uit tot een meerdaags volksfeest met voor elk wat wils.

“Stilaan verdwijnen de getuigen die uit eerste bron verhalen en anekdotes over de beginjaren van de Aardbeifeesten kunnen brengen”, zegt bestuurslid en samensteller Ann Cools. “We wilden deze mondelinge getuigenissen, aangevuld met informatie uit onder meer het archief van Jos Aps en Charles De Smet, verankeren in het collectief geheugen, niet alleen van Melsele, maar ook van het Waasland en bij uitbreiding van heel Vlaanderen.”

Het was van in het begin de bedoeling van dit jubileumboek vooral een kijkboek te maken. “In het boek staan dan ook meer dan 250 foto’s, zorgvuldig geselecteerd uit meer dan 10.000 beelden.” Emiel Thomaes en Dirk Van Dosselaer stonden in voor het beeldmateriaal, Julien Weekers, Herman Janssens, Paul Verelst, Frans Verelst en Ann Cools schreven de begeleidende teksten. Kaplus verzorgde de layout van het boek. Op de harde kaft prijkt het mooie stilleven met aardbeien van Romain De Coninck, onlosmakelijk verbonden met de Aardbeifeesten. “Het boek wordt uitgegeven in juni 2022 omdat we er de 60ste Aardbeiprinses en de 20ste Slimste Straat van Melsele nog een plaatsje in willen geven”, zegt Cools nog.