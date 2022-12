Van verlaten dorpen tot verdronken land: fiets door het Waasland richting Zeeuws-Vlaanderen

BeverenZin om er even tussenuit te knijpen? Wij selecteren elke week de mooiste fiets- en wandelroutes in Vlaanderen: eentje in elke regio. Om het jaar goed af te sluiten staan deze week de tien opmerkelijkste recreatieve fietsroutes van 2022 in Vlaanderen op het programma. Zo ontdek je prachtige natuur en verlaten dorpjes aan de hand van een tocht van 62 kilometer van het Waasland tot in Zeeuws-Vlaanderen.

Spring op de fiets voor deze grensoverschrijdende tocht richting het Verdronken Land van Saeftinghe in Zeeuws-Vlaanderen. De route brengt je langs charmante dorpjes en indrukwekkende, uitgestrekte stukken natuur terwijl je flirt met de grens.

Starten doe je in Beveren, waar je onder meer passeert langs de Drijdijk. In de verte zie je de Waaslandhaven, met de Antwerp Euroterminal & marktleider in overzees transport van ‘rollende vracht’. In het compenserende Natuurgebied komen wilde paarden grazen en met wat geluk zie je ook kuifeenden, kievitten, knobbelzwanen of bruine kiekendieven. Ook andere natuurgebieden als het Sint-Jakobsgat liggen op de route.

Volledig scherm De Drijdijk (archiefbeeld). © Kristof Pieters

Iets verder kom je aan de Saleghempolder, een prachtig gebied met een snoer van grote en kleine kreekplassen, rietkragen, wilgenbossen en moerassen. De Saleghemgeul is de grootste kreek in dit gebied. Vanop een bankje met daarnaast een infobord over de landschapsgeschiedenis kan je ze mooi overschouwen. Net over de grens ligt Nieuw Namen, een dorp op een heuvel die zo’n 6 meter boven de omgeving uitsteekt. Hier vind je fossielen van maar liefst 3 miljoen jaar oud.

Ook het Verdronken Land van Saeftinghe ligt op de route. Het is een uitgestrekt schorgebied in de Westerschelde. Saeftinghe is bijzonder door zijn uitgestrektheid en zijn natuur, maar ook omdat het een beeld geeft van het Zeeuwse oerland: een land van slikken, platen, en schorren doorsneden met geulen. Zo kun je hier nog dagelijks zien hoe het hele deltalandschap gevormd is. Langs verschillende polders en kleine dorpjes kom je uiteindelijk in de spookstad Doel, ooit een vredig dorpje in de Scheldepolders, sinds enkele jaren vooral gekend van leegstaande huizen en straten vol graffiti en street-art.

Volledig scherm Spookstad Doel (archiefbeeld). © Joel Hoylaerts / Photonews

