Van stoomtreinen tot de Heilig Kruiskerk: 8 erfgoedsites om te ontdekken tijdens Open Monumentendag in het Waasland en Dendermonde

Beveren Vitaz opent nieuwe psychogeri­a­tri­sche afdeling ‘De Waaier’: “Ongewenst gedrag bij dementeren­den proberen bijsturen”

Het Vitaz-ziekenhuis heeft op de campus Beveren een nieuwe afdeling psychogeriatrie in gebruik genomen. ‘De Waaier’ is gericht op dementerende ouderen die een moeilijk hanteerbaar gedrag vertonen. “Genezen kan jammer genoeg niet maar we kunnen wel proberen begrijpen wat de triggers zijn voor dit gedrag”, zeggen geriater Marijke Bollaert en hoofdverpleegkundige Tom Vernimmen.

30 augustus