Van der Valk opent zomerbar op grasplein Hof ter Saksen: “Nieuw concept met respect voor de omgeving”

BeverenVan der Valk Hotel Beveren heeft een concessie in de wacht gesleept om een nieuwe zomerbar uit te baten op het grasplein van het kasteelpark Hof ter Saksen. Zaakvoerder Tim Van der Valk maakt er geen geheim van dat hij ook kandidaat is voor de uitbating van het kasteel eens de binnenrenovatie voltooid is. Naast Terras ter Saksen openen binnenkort Jardin en Thirsty Toucan terug de deuren.

De gemeente schreef voor het eerst een concessie uit voor de uitbating van een zomerbar in Hof ter Saksen. De voorbije jaren konden bezoekers terecht in de oranjerie maar die werd in augustus vorig jaar deels door brand verwoest. De heropbouw moet nog starten maar in afwachting wil men de vele bezoekers niet ontzeggen van een verfrissend drankje of kleine snack. “Er waren drie kandidaten voor de concessie”, zegt schepen van lokale economie Filip Kegels (N-VA). “Het ging om een brouwer, de vzw Hortus ter Saksen die vroeger de oranjerie uitbaatte en Van der Valk Hotel Beveren. Die laatste haalde de concessie binnen op basis van prijs én punten. Doorslaggevend was ook dat ze alle materiaal zelf leveren.”

Terras ter Saken

Tim Van der Valk is tevreden met de nieuwe concessie. “Het is wel slechts voor één jaar maar het geeft ons de kans om al eens te zien wat het potentieel is van deze locatie. Het is bekend dat we ernstig overwegen om ons kandidaat te stellen voor de uitbating van het kasteel eens de binnenrestauratie klaar is.” Voor het ‘Terras ter Saksen’ pakt Van der Valk het iets kleinschaliger aan dan gebruikelijk. “We moeten natuurlijk rekening houden met omgeving van het park. De sfeer is er helemaal anders want mensen komen naar Hof ter Saksen voor de rust. Het zal dus geen kopie worden van de Thirsty Toucan Bar. We kiezen hier voor een concept van een mobiele bar met een groot aanbod aan streekproducten.”

‘Terras ter Saksen’ zal vanaf 26 juni elke zaterdag en zondag geopend zijn van 10 tot 19 uur. Dat vroege sluitingsuur heeft te maken met het park dat om hetzelfde uur de toegangspoort sluit. In de zomervakantie kunnen er wel nog extra openingsdagen bijkomen. De bar blijft al zeker ter beschikking tot het Halloweenfeest in november.

Jardin

Het worden drukke tijden voor Van der Valk. Op 7 juli opent ook de zomerversie van Jardin in de voortuin van het hotel. “De voorbije edities huurden we telkens een constructie maar nu hebben we er zelf een aangekocht die een tikkeltje groter is”, vervolgt Tim Van der Valk. “Deze zal er het hele jaar door blijven staan maar wordt twee keer per jaar omgebouwd van een zomers terras naar een sfeervolle winterchalet. Net als vorige edities kan men er terecht voor een drankje, hapje of volwaardig diner.”

Thirsty Toucan

Amper één dag later opent ook de Thirsty Toucan Bar in het kasteeldomein Cortewalle. Vanaf 8 juli tot en met 15 augustus vinden er allerlei leuke evenementen plaats zoals salsa-avonden, yoga, work-outs, kinderanimatie tot zelfs een Kubb tornooi.

