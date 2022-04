Van de nieuwe naam tot de gevolgen voor uw portemonnee: zes vragen over de fusie tussen Beveren en Kruibeke beantwoord

Beveren CDKN opent nieuwe concept store in Warande Beveren: “Meer dan negentig ‘friends’ onder één dak”

Na de shoppincentra van Wijnegem, Sint-Niklaas en Gent kan men sinds dit weekend ook terecht in Warande Beveren voor een CDKN Concept Store. De multimerkenwinkel is the place to be om trendy hebbedingetjes, hippe modemerken en originele lokale cadeaus van Belgische makelij te scoren.

