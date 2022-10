Van aardappelboer tot Commandeur in de Orde van Leopold II: “Innovatie was de rode draad in mijn leven”

Waasland/Dendermonde Van een waterpar­cours tot shoppen met bubbels: hier geniet jij van 6 speciale acties tijdens Weekend van de Klant in Dendermon­de en het Waasland

Op zaterdag 1 en zondag 2 oktober is het Weekend van de Klant. Dan word je bij verschillende zaken als klant in de watten gelegd en kan je genieten van speciale acties tijdens het shoppen. Van een Wibit-waterparcours in Beveren tot shoppen met bubbels in Dendermonde: op deze 6 locaties in Waasland en Dendermonde geniet jij van speciale acties tijdens Weekend van de Klant.

30 september