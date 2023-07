Uitvaartplechtigheid vindt plaats in ‘tweede thuis’ van rugzaktoeriste Romy (26): “Daarna nemen we haar symbolisch mee rond de wereld”

Romy Styleman, de 26-jarige rugzaktoeriste die bij een ongeval in Australië om het leven kwam, krijgt zaterdag een grootse uitvaartplechtigheid in de sporthal van Kieldrecht. De gemeente gaf hiervoor uitzonderlijk toestemming op vraag van de familie. “De sporthal was immers de tweede thuis van onze dochter.”

Romy kwam op 23 juni om het leven toen ze een uitstap maakte naar Magnetic Island, een wondermooi eiland nabij het Great Barrier Reef. De rugzaktoeriste uit Kieldrecht maakte een verkeerde inschatting van een bocht kwam zwaar ten val met een scooter. Een helikopter heeft haar nog afgevoerd naar het ziekenhuis, maar er kon jammer genoeg geen hulp meer baten. Intussen is haar lichaam gerepatrieerd naar België. “We zijn nu klaar om de avonturierster van ons gezin een laatste keer uit te zwaaien”, klinkt het bij de familie.

Viering in sporthal

De plechtigheid zal doorgaan in de sporthal Kriekeputte in Kieldrecht. Die plek werd gekozen door de familie van Romy. “Het is immers zowat haar tweede thuis geweest”, legt vader Mario uit. “Romy was er sinds haar kleuterjaren actief bij turnkring Gymno Waasland. De laatste jaren was ze er ook trainster. Bij elke clubactiviteit was ze van de partij. Het is niet alleen een mooie symbolische plek om afscheid te nemen maar het geeft ook de vele honderden vrienden, familieleden en kennissen de kans om de uitvaart bij te wonen. We hebben daarom aan de gemeente toestemming gevraagd en gekregen om de uitvaartdienst in de sporthal te laten plaatsvinden.”

We vragen dat mensen de stickers meenemen op vakantie en die ergens op een favoriet plekje achterla­ten. Dat kan aan het andere eind van de wereld zijn maar ook in een leuke koffiebar. Heidi Werrens, Mama van Romy

“Maar het mag geen afscheidsviering worden”, vult mama Heidi Werrens aan. “Romy hield van vrolijkheid en kleur en we vragen iedereen om kleurrijk naar de plechtigheid te komen. We willen ook dat Romy haar wereldreis symbolisch wordt verder gezet. Na de viering zullen we daarom onder alle aanwezigen stickers uitdelen. Die hebben we laten maken op basis van tekeningen en tatoeages van Romy. We vragen dat mensen de stickers meenemen op vakantie en die ergens op een favoriet plekje kleven. Dat kan aan het andere eind van de wereld zijn maar ook in een leuke koffiebar. Een foto van de gekleefde sticker kan dan nadien op de facebookpagina ‘Romy op trot’ worden achtergelaten. Zo leeft ze ook een beetje verder in al onze harten.”

Volledig scherm Romy Styleman © rv

Eilandbewoners brengen eerbetoon

Romy kreeg eerder ook al een uitvaart op Magnetic Island. “Dat was een initiatief van de eilandbewoners zelf”, vertelt Heidi. “Magnetic Island telt slechts 2.000 inwoners, maar de helft als Kieldrecht. Romy was altijd al erg sociaal en had het eiland en haar bewoners in haar hart gesloten, maar dat was ook andersom. Ze verbleef er sinds februari en had er intussen de liefde gevonden. Aan ons vertelde ze dat dit de mooiste plek op aarde was. Een goede vriendin van Romy heeft de viering bijgewoond. Voor mij was het emotioneel te zwaar.”

Assen verspreiden

Heidi vertrekt enkele dagen na de begrafenis naar Tunesië waar ze een deel van de assen zal uitstrooien. “Het lijkt haast symbolisch dat Romy 26 verschillende landen heeft bezocht op haar 26 levensjaren. Tunesië was het eerste in het rijtje. Ze is er meermaals geweest en was dol op dat land. Een ander deel van haar assen zal meegenomen worden naar Magnetic Island. En daarmee is de cirkel rond.”

De uitvaartdienst van Romy gaat door op zaterdag 15 juli om 14 uur in sporthal Kriekeputte, ingang langs de Tuinwijkstraat in Kieldrecht. Er is ook een mogelijkheid om het afscheid live te volgen via www.condoleances.be/romystyleman

Volledig scherm Romy Styleman © rv

Volledig scherm stickers romy © rv

