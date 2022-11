Tweemaal feest bij Beversekegelclub

Er was nog een reden tot vieren want op het Vlaams Individueel Kampioenschap Kegelen viel de Beversekegelclub eveneens in de prijzen. In de reeks Dames/C sleepte Jacqueline Meynen een zilveren medaille in de wacht. In de reeks Heren/B behaalde Walter Lijssens een gouden plak. Hij gaat volgend seizoen over naar de hoogste reeks.