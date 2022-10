Tweede poging tot fusie tussen Beveren, Kruibeke en misschien ook Zwijndrecht: “Het is nu of nooit want de deadline nadert”

Beveren en Kruibeke kondigden in april dit jaar aan om een fusietraject op te starten. Dat bleek echter van heel korte duur te zijn want amper een maand later besliste een alternatieve meerderheid in Kruibeke om het fusietraject nietig te verklaren en eerst een onderzoek te laten doen naar de eigen bestuurskracht. Ook werden verkennende gesprekken opgestart met andere buurgemeenten. Volgens de twee bestuurspartijen N-VA en CD&V was dit een nodeloos vertragingsmanoeuvre en lag de uitkomst op voorhand al vast. Temse had geen interesse en uit het intern onderzoek bleek dat Kruibeke in de toekomst misschien nipt het hoofd boven water kan houden maar zeker niet te veel ambitie moet hebben als autonome gemeente.

Geen stuurgroep meer

Nu wordt er dus een tweede poging ondernomen tot fusie. Er zijn echter wel enkele belangrijke verschillen met de vorige keer. Toen kwam vanuit de oppositie in zowel Kruibeke als Beveren het verwijt dat ze buitenspel werden gezet en de fusiegesprekken een onderonsje waren tussen CD&V en N-VA. Daarom is er dit keer geen politieke stuurgroep meer. De voorbereiding van het dossier tot samenvoeging zal gevoerd worden door de algemene directeurs van de gemeenten die op regelmatige basis zullen terugkoppelen naar de gemeenteraden.

Ook Zwijndrecht?

Een tweede belangrijke wijziging is dat het deze keer niet alleen gaat om Beveren en Kruibeke. In Zwijndrecht is er namelijk een alternatieve meerderheid die ook in het fusieverhaal wil stappen. Voorlopig staat de principiële beslissing enkel geagendeerd op de gemeenteraad van Kruibeke op 24 oktober en in Beveren op 25 oktober. Zwijndrecht staat nog een stap achter en buigt zich met de gemeenteraad op 27 oktober over de bestuurskrachtanalyse. Oppositiepartij N-VA heeft intussen echter bevestigd dat ze ook de principiële beslissing gaat agenderen. “We willen namelijk dat het traject simultaan verloopt”, zegt fractievoorzitter Danny Van Hove. “Dit wil niet zeggen dat de we automatisch in een fusie gaan stappen op het einde van de rit maar we willen wel dat de voor- en nadelen goed op een rijtje worden gezet.”

Eind juni knoop doorhakken

Bevers burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) benadrukt eveneens dat het om een intentieverklaring gaat. “De algemene directeurs gaan nu alle verschillen tussen de gemeenten in kaart brengen en opsommen wat er moet gebeuren als het tot een fusie komt. Deze studie moet tegen eind juni klaar zijn. Pas dan wordt de knoop definitief doorgehakt. Het is wel nu of nooit want 2023 is de deadline om te fusioneren. Daarna volgen er immers gemeenteraadsverkiezingen.”

