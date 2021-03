Tweede minderjarige voor jeugdrechter verschenen na gaybashing in Bevers park

De feiten dateren van afgelopen zaterdag In de Lesseliersdreef in een park in Beveren werd het lichaam van een man toen aangetroffen in de struiken. Het bleek om veertiger David Polfliet uit Sinaai te gaan. De man had daar afgesproken met iemand via een datingsite. Het waren drie jongeren van 16 en 17 die hem in de val hadden gelokt en hem slagen hebben toegediend. Bij de schermutseling staken ze plots een mes in zijn borst waarna de man ter plaatse is overleden. Vermoedelijk gebeurden de feiten al vrijdagavond of zaterdag, maar het lichaam werd pas zondag aangetroffen door een passant.