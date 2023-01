Tweede inbraak vastgesteld in Haagstraat

kruibeke Reizende tentoon­stel­ling ‘Schone Kleren in het Waasland’ strijdt voor duurzamere kledingin­du­strie

In ‘t Stadhuys in Rupelmonde loopt momenteel de tentoonstelling ‘Schone Kleren in het Waasland’. Daarin wordt info gegeven over de soms erbarmelijke omstandigheden waarin onze westerse kledij gemaakt wordt.

26 december