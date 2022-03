Twee voertuigen in beslag genomen wegens achterstallige verkeersbelastingen

Bazel Linden­dreef afgesloten voor rooien van aangetaste bomen

Uit een inspectie van alle bomen in de Lindendreef in Bazel is gebleken dat zes lindebomen ernstig zijn aangetast. Daardoor kan er op op korte termijn een veiligheidsrisico ontstaan. Om die reden zal een aannemer deze zes bomen op woensdag 9 maart rooien. De dreef is die dag volledig afgesloten.

8 maart