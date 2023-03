Twee uithalers van drugs betrapt in Waaslandhaven, 45 pakken cocaïne in beslag genomen

Livios Een verkoelend stukje groen voorzien in je tuin tijdens de zomermaan­den? Deze plant helpt de tempera­tuur tot zeven graden zakken

De tuin van de toekomst is een groene oase, die bestand is tegen het veranderende klimaat. Denk maar aan lange periodes van droogte of hevige regenval. Je moet dus goed nadenken over hoe je je tuin aanlegt of optimaliseert. Bouwsite Livios legt in vijf stappen uit hoe je je tuin een hedendaagse update geeft.