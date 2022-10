Twee laptops gestolen uit geparkeerde auto

volleybal Liga Zusterduel bij de familie Krenicky tussen Baska en Charlotte tijdens de clash tussen Asterix Avo en LVL Genk: “Dubbele motivatie”

De nationale volleybalselectie is nog maar net teruggekeerd van het WK volleybal in Nederland. Geen rustpauze voor de Yellow Tigers die in ons land volleyballen, maar wel een extra sprint naar de start van de nationale competitie in de Liga. Zaterdag begint het spektakel in de hoogste reeks van het vrouwenvolleybal.

21 oktober