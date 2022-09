Twee gewonden bij aanrijding op E17

Zwijndrecht Hennep succesvol ingezet tegen bodemver­vui­ling door PFAS: “Op maximum tien tot twaalf jaar is grond volledig gezuiverd”

In Zwijndrecht is een proefproject met een veld hennep om de bodem te zuiveren van schadelijke PFAS-stoffen succesvol afgesloten. Volgens onderzoekers van het Centrum voor Milieukunde (UHasselt) is aangetoond dat de plant significante hoeveelheden PFOS en PFAS opneemt uit de bodem. “We schatten de grond te kunnen zuiveren op een termijn van maximum tien tot twaalf jaar”, zegt initiatiefnemer Frederik Verstraete van C-Biotech.

25 september