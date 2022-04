Twee cannabisplantages opgerold in wijk Beveren-Zuid: “Ze kocht huis aan voor dochter maar er werd wiet geteeld”

De bal ging aan het rollen nadat buren een vreemde geur hadden waargenomen. Vooral het pand aan de Kruibekesteenweg lokte argwaan uit. Het stond namelijk al even leeg maar af en toe zagen buren er toch beweging. De woning werd eind vorig jaar aangekocht door M.B., een vrouw van Zuid-Amerikaanse origine die zelf in de Piet Stautstraat woont. Bij buren valt er over haar geen kwaad woord te horen. “M. heeft gewerkt als verpleegkundige en had daarnaast ook nog een eigen zaak als pedicure en schoonheidsspecialiste”, klinkt het. “Ze woont hier intussen al zo’n tiental jaar en was perfect ingeburgerd. Vorig jaar is ook haar dochter naar hier overgekomen en nadien volgde de schoonzoon. Het is voor hen dat ze het huis kocht aan de Kruibekesteenweg. Eind december kreeg ze de sleutel maar het koppel heeft er maar even verbleven en is nadien naar Verrebroek verhuisd. Sindsdien stond het officieel leeg maar we zagen wel regelmatig beweging.”