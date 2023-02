Twee cannabisplantages opgerold in leegstaande gebouwen in Doel: “Nederlandse nummerplaten vallen hier al lang niet meer op”

Kruibeke Bestuurder met rijverbod geeft zich bij controle uit voor broer: half jaar cel met uitstel en nieuw rijverbod

Een bestuurder die een rijverbod had en in Kruibeke tóch werd betrapt werd achter het stuur van zijn auto, is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van een half jaar. De man had nog geprobeerd om aan zijn straf te ontkomen door zich uit te geven voor zijn broer, maar viel uiteindelijk toch door de mand.

