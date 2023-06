Troeven en zwaktes van Beveren, Kruibeke en Zwijndrecht in kaart gebracht voor fusie: “Maar pro of contra moet ieder voor zich bepalen”

NET OPEN. Buurtres­tau­rant De Griel serveert menu voor 9,7 euro: “En dat voor een moot kabeljauw met verse asperges”

In Beveren heeft het nieuwe buurtrestaurant De Griel de deuren geopend. Het moet een plek worden waar iedereen gezellig kan komen tafelen aan erg democratische prijzen. Het is tegelijk ook een tewerkstellingsproject. Chef Kurt Vermeulen (51) geeft zijn kennis en ervaring door aan zijn keukenploeg. Het personeel kan dan later doorstromen naar een job in de horeca.