Triple Soleil wint na één jaar al dubbel goud op internationale bierwedstrijd: “Voor ons is de missie al geslaagd als we mensen ons bier ergens zien drinken op een terras”

Brouwerij Soleil werd in 2021 opgericht door 4 vrienden: Wim Cloostermans (41), Tony Colman (40), Davy Peirsman (42) en Yannick Fierens (31). Ze spelen samen zaalvoetbal bij ’t Zonneken, een club opgericht in de schoot van het gelijknamige café en restaurant in Sint-Niklaas. “Naar een naam voor onze brouwerij moesten we dus niet lang zoeken”, klinkt het lachend. “Na een match wordt er natuurlijk ook altijd nog iets gedronken. We delen alle vier een passie voor bier. Er werd een WhatsApp-groepje opgericht waarbij ervaringen begonnen te delen. Dat is nadien uitgegroeid tot vele bierproeverijen.”

Geheim ingrediënt

Meermaals maakten ze de typische “we zouden zelf eens een bier moeten maken”-grap. Die running joke evolueerde naar een concreet plan en recept. “We kozen voor een typisch Belgische tripel maar wel met een bijzonder accent”, legt Wim Cloostermans uit. “Ons ‘geheim ingrediënt’ is paradijszaad dat een toets van zwarte peper en citrus aan het bier geeft. Het zorgt voor een frisse maar krachtige smaak zodat we ons toch onderscheiden van de vele andere tripelbieren.”

Volledig scherm © rv

De eerste batch van 2.000 liter was meteen al verkocht aan vrienden, familie en collega’s. Intussen hebben de vier al zo’n 14.000 liter aan de man gebracht. “Het is en blijft een hobby maar we zijn wel trots dat we zo snel naam hebben gemaakt”, vervolgt Wim. “We wisten zelf ook wel dat we een lekker biertje op de markt hadden gebracht maar we wilden het toch ook eens laten toetsen in een bierwedstrijd.”

Panel van bierkenners

Het bleek geen sinecure om de Triple Soleil in Londen te krijgen. “Blijkbaar mag er zomaar geen alcohol worden ingevoerd sinds de Brexit. We kregen het pakket telkens teruggestuurd. We hebben het uiteindelijk dan maar via een gewone postdoos verzonden en dat is gelukt.” En met resultaat want de Triple Soleil werd op de European Beer Challenge 2022 gelauwerd met een dubbel gouden medaille in de categorie tripelbier. “We hechten hier veel belang aan omdat deze prijs wordt uitgereikt door een panel van echte bierkenners Het is de eerste keer dat we meedoen met een professionele bierwedstrijd, dus meteen in de prijzen vallen was toch een verrassing.”

Wielertoeristenclub

Volledig scherm © rv

Ambitie voor een tweede bier is er zeker. “Maar eerst moet de Triple Soleil een goede basis hebben. De lat leggen we ook niet extreem hoog. Voor ons is de missie al geslaagd als we mensen ons bier ergens zien drinken op een terras. Daarvoor doen we het.” Met de opbrengst hebben de vier vrienden alvast de truitjes gesponsord van hun eigen wielertoeristenclub: WTC Soleil. “En uiteraard staat er ook een tripel klaar na elke rit!”