Trainingsveld in sportzone wordt opgeofferd om parkeerprobleem op te lossen: “En knip in de straat om sluipverkeer te bannen”

MelseleDe omgeving van de sporthal ’t Wit Zand in Melsele wordt nog dit jaar volledig heraangelegd. De huidige parking zal in oppervlakte verdubbelen door een trainingsplein langs de Albrecht Rodenbachlaan op te offeren. Tegelijk komt er ook een knip in de straat om het vele sluipverkeer te stoppen.

De knip in de Albrecht Rodenbachlaan is het meest ingrijpende onderdeel van de werken. Onderzoek wees uit dat de straat heel wat sluipverkeer van en naar Zwijndrecht te slikken krijgt. “We gaan daarom de straat knippen ter hoogte van de huidige fietsoversteekplaats”, zegt schepen van mobiliteit Raf Van Roeyen (CD&V). “Dit zal wel pas uitgevoerd worden na afloop van de heraanleg van de N70. Nu is er immers ook veel verkeer dat zich een weg zoekt door de omleidingen.”

Doorgang via parking

De bewoners van de wijk zullen wel nog van de ene naar de andere kant van de Albrecht Rodenbachlaan kunnen rijden. “Maar dat is dan wel in een salamanderbeweging via de parking van de sporthal”, legt Van Roeyen uit. “We willen dit zeker niet aanmoedigen en voor verkeer buiten de wijk zal dit ook geen tijdvoordeel opleveren omdat men de hele parking moet afrijden.”

Volledig scherm De huidige parking zal in oppervlakte en capaciteit verdubbelen. © rv

Ontharding

De gemeenteraad heeft intussen de lastvoorwaarden goedgekeurd. De heraanleg van de omgeving van de sporthal wordt begroot op 750.000 euro. De grootste kost is de parking. “De huidige parking wordt volledig opgebroken en heraangelegd”, vervolgt Van Roeyen. “We trekken hier namelijk voluit de kaart van ontharding. De parkeerplaatsen worden aangelegd in waterdoorlatende grasbetontegels. De capaciteit zal meer dan verdubbelen van 53 naar 129 plaatsen omdat we ook het aanpalende trainingsplein gebruiken. Dit kan door de recente aanleg van een extra kunstgrasveld voor voetbalclub KSK Svelta.”

Skatepark

Het ontwerp voorziet verder een nieuw skatepark, fietsenstallingen die twee keer zo groot zijn dan de huidige en twee fiets- en wandeldoorsteken. “Die verbindingen voor de zwakke weggebruikers sluiten aan op een plein voor de ingang van de sporthal”, verduidelijkt de schepen. “Maar men kan ook verder doorsteken naar de Alfons Van Puymbroecklaan. De achterzijde van de sporthal zal worden opgefleurd met een reusachtig streetartproject.”

Oplossing voor twee problemen

Met de werken worden volgens Van Roeyen verschillende problemen in één keer opgelost. “Sinds de uitbreiding van ’t Wit Zand met een tweede topsporthal voor basket, volleybal en gymnastiek was er regelmatig grote parkeerdruk in de omgeving. Tegelijk lossen we met de knip ook de problematiek van het sluipverkeer op.” De werken starten normaal gezien nog dit jaar.

Volledig scherm Van Roeyen bij de huidige parking van de sporthal. Die wordt volledig heraangelegd met waterdoorlatende grasbetontegels. © Kristof Pieters

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.