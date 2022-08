Tractor komt met trein in aanrijding op private overweg in haven

De locomotief ramde met lage snelheid de aanhangwagen van de tractor. De chauffeur van de tractor werd naar eigen zeggen compleet verrast want de overweg is niet uitgerust met lichten, slagbomen of een belsignaal en het andreaskruis dat de overweg moest aanduiden stond gedraaid en was daardoor niet zichtbaar. Dat laatste was mogelijk het gevolg van een eerdere aanrijding. De machinist probeerde nog een noodremming uit te voeren, maar dat mocht niet baten. De man raakte lichtgewond en werd ter plaatse verzorgd. Door de aanrijding kwam de locomotief met een van de buffers vast te zitten op een van de banden van de aanhangwagen. Verkeershinder was er niet, en ook voor het spoorverkeer was er geen hinder gezien het om een doodlopend spoor naar een bedrijf ging.