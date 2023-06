Tot 900 huuracties per dag voor deelfietsen Donkey Republic

Fietssnel­weg F41 wordt afgewerkt met toplaag en is enkele dagen onderbro­ken

In opdracht van Lantis wordt komende week de fietssnelweg F41 in Zwijndrecht verder afgewerkt. Van maandag 12 tot en met donderdag 15 juni wordt gewerkt ter hoogte van de Neerstraat en de fietsbrug over de E34. Fietser worden omgeleid via de Polderstraat.