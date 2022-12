Topsportfonds verdeelt 280.500 euro onder acht clubs: “Maar doorstroming van jeugd naar eerste elftal blijft pover”

De clubs die in aanmerking komen voor het Topsportfonds zijn dezelfde als die van voorbije jaren: SK Beveren (103.000 euro, Volleybalclub Asterix AVO Beveren (103.000 euro), Basics Melsele (64.890 euro), Beveren Lions (4.635 euro, TC Beckhand (4.635 euro), Atletiek Volharding (4.635 euro), Beveren Melsele Volleybal (1.545 euro) en Svelta Melsele (4.635 euro). In totaal is een budget van 325.000 euro voorzien. De resterende 45.000 euro is onder meer voor de ondersteuning van de turnsport.

De oppositiepartijen Vooruit en Groen blijven gekant tegen het systeem en pleiten voor een aanpassing. Volgens Meliné Rovillard is het niet duidelijk dat het geld altijd naar de jeugdwerking vloeit. “Het is eerlijker om een tussenkomst te geven voor de lidgelden”, vindt ze. Stijn De Munck (Groen) vindt de doorstroming van jeugd naar de eerste elftallen maar pover. “Het voorbije seizoen ging het om vier spelers: 1 bij Asterix AVO, 2 op de reservebank bij Basics en 1 bij SK Beveren en die is bovendien lang buiten strijd door een blessure. We vragen niet om de afschaffing van het fonds maar wel om het reglement te herzien.”

Schepen van sport Katrien Claus (CD&V) benadrukt dat alle andere sportverenigingen ook gesubsidieerd worden. “Er is alleen een extra bedrag voor clubs die uitstraling hebben tot ver buiten Beveren. Die uitstraling trekt ook jeugd aan. We vragen om te investeren in een goede jeugdwerking maar het topsportfonds moet niet exclusief hiervoor gebruikt worden”, verduidelijkt ze. Volgens Claus zijn de resultaten niet altijd even zichtbaar maar ze zijn er wel. “Voor de ondersteuning van de turnsport geven we een subsidie om een goede trainer aan te werven. Dat doen we in samenwerking met Gym Waasland en Gymfed. Sint-Gillis-Waas concentreert zich op talentvolle meisjes en bij de scholen De Toren en OLV Gaverland worden vooral jongens gescout. Die werking is zeer succesvol en een aantal jongeren zijn effectief al doorgestroomd naar de topsportschool.”

