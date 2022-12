Toon Pfaff, gewezen speler van Beveren en broer van Jean-Marie, overleden op 70-jarige leeftijd: “Supersub die cruciale doelpunten scoorde”

Toon kwam samen met oudere broer Jean-Baptist naar de Freethiel als jeugdspeler. Hij sloot zich op 13-jarige leeftijd aan in 1965. Daar ontpopte hij zich in de jaren 70 tot de eerste supersub van SK Beveren. Hij scoorde vaak beslissende doelpunten als invaller. In het seizoen 1971-1972 maakte Pfaff zijn eerste doelpunt voor de club, de winning goal in een 2-3 zege op Diest. In 1978 won hij samen met de club de Beker van België maar in het kampioenenseizoen werd hij een jaar verhuurd aan de buren van Sint-Niklaas. In september 1979 speelde Toon zijn allerlaatste wedstrijd voor Beveren op Sclessin.