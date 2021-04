Toeristen overrompelen Doel: “Nooit gedacht dat er zoveel volk zou rondlopen in een spookdorp”

The Rolling Bullets houden repetitie in voortuin: “De enige manier om nog eens samen muziek te kunnen maken”

18 april Een vreemd tafereel zondagmiddag in de wijk Cauterhoek in Kruibeke. Vier muzikanten waren er live aan het optreden in een voortuin van een woning. “Maar het is geen concert”, benadrukt zanger Gunther Van Landeghem. “Het is een openluchtrepetitie, de enige manier om nog een samen te kunnen spelen. Tegelijk is het een ludiek protest tegen de soms wel absurde regels.”