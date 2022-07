Toegankelijke wandelroute van 1,3 km uitgestippeld rond Hof ter Welle

In november 2020 tekende de gemeente Beveren de engagementsverklaring ’10.000 stappen: elke stap telt’. Dit 4-jarig project heeft aandacht voor een beweegvriendelijke buurt en gezondere inwoners. In 2022 ligt de focus op ‘beweegroutes’. In Beveren is het resultaat ‘Beleef Voluit Hof ter Welle’. Deze cirkelwandeling van 1,3 km is ook toegankelijk voor personen in een rolstoel, met een kinderwagen of personen die minder goed te been zijn. “Er was al een tijdje nood aan een toegankelijke cirkelwandeling in de buurt van Beverse woonzorgcentra”, zegt schepen voor gezondheidspreventie Dirk Van Esbroeck (CD&V). “We hebben een aantal knelpunten in kaart gebracht en vervolgens aangepakt om valrisico te vermijden. Op de route zijn ook zes extra rustbanken bijgeplaatst. Nieuw zijn ook de twee rolstoltoegankelijke picknickplaatsen op verharde ondergrond. Elke picknickbank biedt zitplaats aan 8 personen en 2 rolstoelen.”

Het eindresultaat is de bewegwijzerde cirkelwandeling ‘Beleef Voluit’. De route is 1,3 km of 1.857 stappen lang en combineert rust, natuur, erfgoed en speelgelegenheid. De Beleef Voluit-route maakt deel uit van de Wase Wandelbox, een verzameling van 14 wandelingen in het Waasland. De lokale besturen van Beveren, Hamme, Kruibeke, Sint-Niklaas, Stekene, Temse en Waasmunster ontwikkelden de box in samenwerking met Logo Waasland vzw. Dit project maakt wandelen toegankelijk voor iedereen. De box bevat één korte en één lange wandeling per gemeente/stad. De korte routes van ongeveer 2 km zijn ook toegankelijk voor personen in een rolstoel, met een kinderwagen of personen die minder goed ter been zijn. “Naast de route rond Hof ter Welle vind je in de wandelbox ook de Kastelenroute van 7 km. Het is de voormalige Beverse 10.000 stappen-wandeling in een nieuw jasje”, legt Van Esbroeck uit. De wandelbox is te koop aan de balie Toerisme voor 9 euro.